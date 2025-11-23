الإرشاد الزراعي يوصي برفع الأوراق السفلية للطماطم داخل البيوت المحمية للحد من الأمراض وتسريع نضج الثمار

أوصى الإرشاد الزراعي المزارعين بضرورة تقليم وإزالة الأوراق السفلية في نباتات الطماطم داخل البيوت المحمية حتى ارتفاع يتراوح بين 60 و70 سنتيمترًا من سطح التربة، للمساهمة في رفع كفاءة النمو وحماية النباتات من الأمراض.
وأوضح الإرشاد الزراعي أن هذه الخطوة تُعد من أبرز الممارسات الوقائية داخل البيوت المحمية، إذ تسهم في تقليل انتشار الأمراض الفطرية الناتجة عن زيادة الرطوبة وقلة التهوية في الأجزاء القريبة من سطح التربة.
وأشار إلى أن إزالة الأوراق السفلية تساعد على تسريع نمو الثمار ونضجها من خلال تحسين توزيع العناصر الغذائية داخل النبات، ورفع كفاءة التهوية والإضاءة في المناطق العلوية، مما ينعكس مباشرة على جودة وإنتاجية محصول الطماطم.
وتأتي هذه التوصيات ضمن برامج الإرشاد الزراعي الهادفة إلى تعزيز أفضل الممارسات داخل البيوت المحمية، ورفع مستوى الوقاية النباتية، ودعم المزارعين للوصول إلى إنتاج أعلى وجودة أفضل.