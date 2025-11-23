الإرشاد الزراعي يوصي برفع الأوراق السفلية للطماطم داخل البيوت المحمية للحد من الأمراض وتسريع نضج الثمار

أوصى الإرشاد الزراعي المزارعين بضرورة تقليم وإزالة الأوراق السفلية في نباتات الطماطم داخل البيوت المحمية حتى ارتفاع يتراوح بين 60 و70 سنتيمترًا من سطح التربة، للمساهمة في رفع كفاءة النمو وحماية النباتات من الأمراض.