واقعة السلم الكهربائي.. بيان رسمي للأمم المتحدة: هذا الشخص أوقف السلم أثناء صعود ترامب

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد نشرت تدوينة عبر منصة "إكس" طالبت فيها بـ"طرد وتحقيق فوري" مع أي مسؤول في الأمم المتحدة قد يتسبب عمدًا في حادثة السلم.