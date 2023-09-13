بعدما خلّفت آلاف الضحايا.. شاهد كيف حدثت كارثة درنة

ووفقًا لمقطع الفيديو، فقد هطلت الأمطار بغزارة غير مسبوقة على طول الوادي البالغ 60 كم، ومن ثم انحدرت المياه من الجبال المحيطة بقوة عالية، وجرت المياه في الوادي بقوة جرفت معها الأخضر واليابس؛ بما في ذلك سد وادي درنة وسد شلال وادي درنة، لتدفع المياه بقوة أكبر نحو مدينة درنة، كما لو كانت موجة تسونامي، جارفةً معها الأحياء السكنية على ضفتي الوادي بمن فيهما؛ مما تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة".