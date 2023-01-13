منظمة الصحة العالمية تُحدّث إرشاداتها بشأن التعامل مع "كوفيد-19"

وأوصت المنظمة في بيان لها، باستخدام الأقنعة بغض النظر عن الوضع الوبائي المحلي؛ نظرًا إلى الانتشار الحالي لـ"كوفيد-19" على مستوى العالم، خلال التواجد في مكان مزدحم أو مغلق أو ضعيف التهوية، وكذلك عندما يكون الشخص معرضًا لخطر الإصابة بالمرض الشديد، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الاستشفاء واكتظاظ المستشفيات.