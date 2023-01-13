منظمة الصحة العالمية تُحدّث إرشاداتها بشأن التعامل مع "كوفيد-19"

أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، اليوم، عن تحديث إرشاداتها حول ارتداء الأقنعة وعلاجات "كوفيد-19" والإدارة السريرية، كجزء من عملية مستمرة لتطوير المبادئ التوجيهية، والتي تتم من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين الذين يأخذون بعين الاعتبار أحدث الأدلة المتاحة وتطور الوضع الوبائي.
وأوصت المنظمة في بيان لها، باستخدام الأقنعة بغض النظر عن الوضع الوبائي المحلي؛ نظرًا إلى الانتشار الحالي لـ"كوفيد-19" على مستوى العالم، خلال التواجد في مكان مزدحم أو مغلق أو ضعيف التهوية، وكذلك عندما يكون الشخص معرضًا لخطر الإصابة بالمرض الشديد، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الاستشفاء واكتظاظ المستشفيات.
كما أوصت بعزل من بدأ ظهور أعراض الإصابة عليه لمدة عشرة أيام، وخمسة أيام من العزل لمن تأكدت إصابتهم مخبريًا مع غياب الأعراض، حيث أثبتت الأدلة أن الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة يكونون أقل عرضة لنقل الفيروس للآخرين مقارنةً بأولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.
وأشارت المنظمة إلى أنه يتعين على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدام أي مضادات للفيروسات.
ويوجد حاليًا 6 خيارات علاجية مثبتة؛ ثلاثة منها تمنع دخول الأفراد المعرضين للخطر للمستشفى، وثلاثة تنقذ حياة المصابين بالمرض الخطير.