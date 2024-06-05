منها "سي إن إن".. اختراق حسابات شركات كبرى ومشاهير على "تيك توك"

استهدف متسللون صفحاتِ علاماتٍ تجارية كبرى ومشاهير على تطبيق "تيك توك"، عن طريق روابط ضارة عبر رسائل خاصة لاختراق الحسابات البارزة.
وقال تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك لشركة "بايت دانس"، إنه اتخذ خطوات للتخفيف من حدة الحادث ومنع حدوثه مرة أخرى.
وأكدت الشركة أن متسللين اخترقوا حسابات عديدة معروفة مثل حساب شبكة "سي إن إن" الإخبارية؛ على الرغم من رفض متحدث باسمها الكشف عن القائمة الكاملة للحسابات التي تم استهدافها أو اختراقها؛ وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".
وكشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن نجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون" من بين المستهدفين بالهجوم الإلكتروني.
وحسب موقع "الحرة"، قال متحدث باسم التطبيق: إن "عدد الحسابات التي تم اختراقها صغير جدًّا".
وقال المتحدث في بيان: "فريقنا الأمني على علم بالاستغلال المحتمل الذي يستهدف عددًا من حسابات العلامات التجارية والمشاهير".
وتابع: "لقد اتخذنا إجراءات لوقف هذا الهجوم ومنع حدوثه في المستقبل.. نحن نعمل بشكل مباشر مع أصحاب الحسابات المتأثرة لاستعادة الوصول إليها".
وبرز ملف مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة كقضية مثيرة للجدل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في نوفمبر.
وتواجه "بايت دانس" ومقرها الصين، حاليًا موعدًا نهائيًّا لبيع "تيك توك" وسط مخاوف من أن الحكومة في بكين قد تؤثر على خوارزمياته أو تجمع معلومات حساسة حول المستخدمين الأمريكيين؛ وفقًا للسلطات الأمريكية.
رفعت "بايت دانس" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لمحاولة منع البيع القسري.
ويستخدم أكثر من 170 مليون أمريكي التطبيق كل شهر.
ويأتي اختراق "تيك توك" في وقت كانت فيه العديد من الشركات الأخرى أهدافًا للهجمات الإلكترونية.
والجمعة الماضي، قالت المؤسسة المختصة في بيع التذاكر "Live Nation" إن نظام "Ticketmaster" الخاص بها، من الممكن أن يكون قد تعرض للاختراق من قِبَل متسلل يحاول بيع معلومات العملاء على الويب المظلم "Dark Web".
وفي شهر مايو تعرضت دار المزادات "كريستي" لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة تفاصيل المجمع وبيانات تحديد الموقع الجغرافي للأعمال الفنية؛ مما أثر على ما يُقَدر بنحو 500 ألف عميل.
وكان رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، قد دعا الخميس (30 مايو)، إدارة الرئيس جو بايدن إلى التحقيق في حادث الأمن السيبراني الأخير في مجموعة "UnitedHealth Group".