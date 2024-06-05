منها "سي إن إن".. اختراق حسابات شركات كبرى ومشاهير على "تيك توك"

والجمعة الماضي، قالت المؤسسة المختصة في بيع التذاكر "Live Nation" إن نظام "Ticketmaster" الخاص بها، من الممكن أن يكون قد تعرض للاختراق من قِبَل متسلل يحاول بيع معلومات العملاء على الويب المظلم "Dark Web".