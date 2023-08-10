بالفيديو.. دراسة: كم خطوة يجب أن تمشيها يوميًّا لتحد من خطر الوفاة؟

وحسب موقع "يورو نيوز"، فقد تضمنت الدراسة الجديدة تحليلًا جديدًا لأكثر من 226 ألف حالة من 17 دراسة سابقة مختلفة حول العالم، تابعت المشاركين لمدة سبع سنوات في المتوسط. وتوصلت إلى أن عدد الخطوات التي يجب على المرء سيرها بشكل يومي كي يبدأ بتحقيق فوائد صحية، أقل مما كان يعتقد سابقًا.