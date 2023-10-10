"أخبروني أين الحزب الشيوعي".. شاهد رجلًا يقتحم قنصلية صينية والشرطة الأمريكية تطلق عليه النار

وحسب "الحرة"، تضم سان فرانسيسكو عددًا كبيرًا من السكان من أصول صينية بمن فيهم من تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أنها ستستعيدها بالقوة إذا لزم الأمر.