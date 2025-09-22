في أول أيام الحكومة الجديدة.. "سيجارة" تُنهي مسيرة نائب وزير الداخلية الألباني وتفجّر جدلًا سياسيًا

في تطور مفاجئ، أقدمت وزيرة الداخلية الألبانية الجديدة ألبانا كوسيو على إقالة نائبها أندي مانيلا في أول يوم من تسلّمها مهامها، بعد مخالفته قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "ألبانيا ديلي نيوز".