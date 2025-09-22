في أول أيام الحكومة الجديدة.. "سيجارة" تُنهي مسيرة نائب وزير الداخلية الألباني وتفجّر جدلًا سياسيًا

في تطور مفاجئ، أقدمت وزيرة الداخلية الألبانية الجديدة ألبانا كوسيو على إقالة نائبها أندي مانيلا في أول يوم من تسلّمها مهامها، بعد مخالفته قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "ألبانيا ديلي نيوز".
وجاء القرار عقب موافقة البرلمان الألباني على الحكومة الجديدة بأغلبية 82 صوتًا من أصل 140، بعد أن صادق عليها الرئيس بايرام بيجاي في 16 سبتمبر، لتبدأ رسميًا أعمالها في 19 سبتمبر الجاري.
ويُذكر أن "مانيلا" كان يشغل منصبه كنائب لوزير الداخلية منذ يناير 2021، قبل أن تطيح به سيجارة في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
من جهة أخرى، شهدت الحكومة الجديدة جدلًا واسعًا عقب إعلان رئيس الوزراء إيدي راما في 11 سبتمبر عن تعيين أول "وزيرة رقمية" في العالم تُدعى "Diella"، والتي تم تقديمها لاحقًا بشكل رسمي يوم الخميس الماضي.
وجاءت Diella كـ"امرأة افتراضية" ترتدي زيًا ألبانيًا تقليديًا، وتحدثت أمام البرلمان مؤكدة أن دورها هو دعم المواطنين وتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد، وليست بديلاً عنهم، فيما أثار حضورها انتقادات من المعارضة التي وصفتها بـ"الخطوة غير الدستورية".
تأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة وتحقيق الشفافية وتسريع الخدمات.