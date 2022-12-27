ارتفاع عدد ضحايا العواصف الثلجية بالولايات المتحدة إلى 64 شخصاً

وحظرت السلطات التنقل بالسيارات في بعض المناطق في ظل تساقط كمية قياسية من الثلوج، فيما أشار المسؤولون إلى أن الثلج يعرقل عمليات الإغاثة بسبب سد الطرق، حيث لا تستطيع المعدات التحرك.