إيران.. جندي يطلق النار على زملائه ويقتل 5 منهم في مدينة كرمان

وفي التفاصيل، ذكر التلفزيون الإيراني أن إطلاق النار وقع عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود، وفتح النار عليهم بينما كانوا يستريحون، مضيفاً أن الدافع لم يتضح على الفور، وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".