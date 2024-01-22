بالفيديو: أفخاخ إسرائيلية مرعبة.. عبوات ناسفة على هيئة "معلبات غذائية" في غزة.. وتحذيرات منها

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين الأسبوع الماضي، إن الناس في غزة يواجهون خطر الموت من الجوع على بعد أميال قليلة من الشاحنات المملوءة بالأغذية، مضيفة أنه من الممكن منع حدوث مجاعة إذا أمكن توفير الإمدادات الكافية والوصول الآمن إلى جميع المحتاجين.

ومن ناحيته، أكد مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأمم (أونروا) بغزة، سكوت أندرسون في تصريحات سابقة، إن الجوع يتفاقم بشكل تدريجي، وتزداد مستوياته سوءاً كلما اتجهنا شمالاً، منوهاً إلى احتمال حدوث مجاعة قريبة في المناطق الشمالية المدمرة من القطاع، حيث لا يزال نحو 300 ألف شخص لا تصلهم مساعدات إغاثية إلى حد كبير.