منظمة الصحة العالمية تأمل في انتهاء جائحة كوفيد وجدري القردة العام المقبل

أعربت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، عن أملها في ألا يظل كوفيد-19 وجدري القردة حالتيْ طوارئ صحيتين عالميتين في 2023، العام الذي تتوقع فيه أن يُنهي هذان المرضان مرحلتهما الأكثر خطورة.
وخلال مؤتمر صحافي في جنيف قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة كوفيد-19؛ هو أنه يتعين على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشى بشكل مفاجئ مرض مُعدٍ.
وفيما يخص كوفيد-19، قال المدير العام: إن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالى خُمس ما كان عليه قبل عام.