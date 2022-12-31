وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

وأضاف المتحدث في بيان مكتوب "يؤسفني أن أبلغكم أن البابا بنديكت السادس عشر تُوفي اليوم في الساعة 9:34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان. سيتوافر مزيدٌ من المعلومات في أقرب وقت ممكن".