وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

أعلن متحدث باسم الفاتيكان أن البابا السابق بنديكت السادس عشر، تُوفي اليوم السبت في دير ماتر إكليسيا بمدينة الفاتيكان.
وأضاف المتحدث في بيان مكتوب "يؤسفني أن أبلغكم أن البابا بنديكت السادس عشر تُوفي اليوم في الساعة 9:34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان. سيتوافر مزيدٌ من المعلومات في أقرب وقت ممكن".
ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاماً، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدُّمه في السن في عام 2013.
وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".
وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته، وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.