بعد تقريرٍ كاشف.. "الصحة العالمية": معرفة "منشأ كورونا" واجب أخلاقي

وقال "غيبريسوس"؛ في تغريدة على "تويتر"، مساء السبت: "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصّي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أيّ تفشٍ في المستقبل وواجباً أخلاقياً من أجل الملايين الذين ماتوا، وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون آثاراً جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".