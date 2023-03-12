بعد تقريرٍ كاشف.. "الصحة العالمية": معرفة "منشأ كورونا" واجب أخلاقي

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛ اليوم الأحد، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجبٌ أخلاقي ويجب التقصّي عن كل الفرضيات.
وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها "غيبريسوس"؛ فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل إلى كيفية ظهور الفيروس.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقدير إحدى الوكالات الأمريكية أن الجائحة انتشرت -على الأرجح- نتيجة تسرُّب غير مقصودٍ من مختبر صيني؛ ما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، فيما تنفي بكين صحة ذلك التقدير، وفق "سكاي نيوز عربية".
وقال "غيبريسوس"؛ في تغريدة على "تويتر"، مساء السبت: "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصّي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أيّ تفشٍ في المستقبل وواجباً أخلاقياً من أجل الملايين الذين ماتوا، وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون آثاراً جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".
جاءت تصريحاته بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف "الجائحة"، لأول مرة، على تفشي المرض عالمياً.