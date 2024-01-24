مع مخاطر جدية لفناء العالم بحرب نووية.. علماء الذرة حرّكوا "ساعة يوم القيامة" 90 ثانية

وقالت برونسون "دخل العالم في 2023 إلى منطقة مجهولة، إذ كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق واستمرت انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في الارتفاع.. وبلغت درجات حرارة سطح البحر في العالم وفي شمال المحيط الأطلسي مستوى قياسياً مرتفعاً، كما وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوى يومي له منذ ظهور بيانات الأقمار الاصطناعية".