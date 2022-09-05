شاهد.. اشترت منزلًا في مزاد واكتشف أمرًا غريبًا استدعى تدخل الشرطة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اشترت تيفاني ما، 28 عامًا، من لوس أنجلوس، العقار المتهالك مع شريكها بهدف تحويله إلى منزل مربح، ومع ذلك، حصل الزوجان على أكثر مما ساوما عليه بعد تلقيهما مكالمة هاتفية تخبرهما أن العقار قد تم اقتحامه قبل أيام قليلة من انتقالهما إلى المنزل من قبل شاب يدعي أنه ابن شقيق المالك السابق. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" فإن الشاب سأل عما إذا كان بإمكانه الحصول على أشياء من الخزنة لكن الزوجين رفضا ذلك بعدما اكتشفا أن المالك السابق قد مات دون ترك وصية، وعندما دخلوا إلى المنزل، لاحظوا أن الخزنة عليها علامات تشير إلى أن شخصًا ما حاول فتحها بالفعل.