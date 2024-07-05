سلم كهربائي انقلب عكس السير.. شاهد لحظة تسبب بإصابة 11 من ركاب المترو في تركيا

وأضاف البيان: "تعمل الفرق الفنية من شركة مترو وخبراء من فرع إزمير لغرفة المهندسين الميكانيكيين معًا لتحديد سبب العطل؛ كما تم البدء في التحقيقات القانونية في نفس الوقت".