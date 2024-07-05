سلم كهربائي انقلب عكس السير.. شاهد لحظة تسبب بإصابة 11 من ركاب المترو في تركيا

تسبب عطل في انعكاس اتجاه سلم كهربائي فجأة في محطة مترو أوتشيل بإزمير في تركيا، مما أدى إلى فقدان 11 شخصًا لتوازنهم وإصابتهم بجروح طفيفة.
وعلى موقع التواصل "X"، بثت صحيفة "ديلي صباح" التركية، لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، حيث يمكن رؤية الناس يسقطون للأسفل فيما حاول أحدهم التحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس.
ووصلت فرق الصحة بسرعة إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة لمزيد من التقييم الطبي.
وذكر بيان مكتوب صادر عن بلدية إزمير الكبرى بشأن الحادث: "أجريت خدمة وصيانة السلالم المتحركة في محطة مترو أوتشيول في 30 يونيو، قبل يوم واحد من حدوث العطل".
وأضاف البيان: "تعمل الفرق الفنية من شركة مترو وخبراء من فرع إزمير لغرفة المهندسين الميكانيكيين معًا لتحديد سبب العطل؛ كما تم البدء في التحقيقات القانونية في نفس الوقت".