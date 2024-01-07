إيقاف 17 من طائرات "بوينج" بعد رصد انفجار في لوحة المقصورة أثناء الرحلة

ومباشرة بعد الحادث، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، بن مينيكوتشي، بيانًا قال فيه إن الشركة ستوقف أسطولها المكون من 65 طائرة من طراز بوينغ 737-9 عن الطيران؛ فترة يُتَوقع أن تكون بضعة أيام أثناء إجراء فحوصات السلامة.