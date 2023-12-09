"يلوذ بالصمت".. هل يؤثر اتهام نجل "بايدن" بالتهرب الضريبي على حظوظه بالفوز بولاية رئاسية ثانية؟

بعد يومين على توجيه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام ثانية إلى نجله "هانتر" بالاحتيال الضريبي، آثر الرئيس الأميركي جو بايدن، التزام الصمت حيال المصاعب القضائية المتزايدة التي يواجهها ابنه بعد توجيه تهم جديدة له، مما سيضاعف حملة الحزب الجمهوري ضده قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، فهل تؤثر التهم الجديدة لنجل "بايدن" على حظوظه بالفوز بولاية رئاسية ثانية؟
لطالما دافع "بايدن" (81 عامًا) عن نجله البالغ 53 عاماً، على رغم أن الحزمة الجديدة من التهم الموجّهة إلى "هانتر" تشكّل إحراجًا إضافيًا للرئيس الديموقراطي الذي يأمل الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض عام 2024، وفي حين اعتبر "هانتر" في تصريحات بثت أمس أن "الجمهوريين يشنّون حملة تهدف إلى قتلي والقضاء على الإدارة الديموقراطية في واشنطن"، التزم والده إلى اليوم (السبت) الصمت حيال التهم، وفقاً لـ"فرانس برس".
وعندما سُئل لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهًا في رحلة إلى نيفادا وكاليفورنيا إن كان يعتقد أن ابنه بريء، اكتفى "بايدن" بالتلويح بيده للمراسلين من دون الإجابة على السؤال، وكرّر "بايدن" الأمر ذاته قبيل صعوده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" التي نقلته إلى مدينة لاس فيغاس، حيث أعلن أن أول قطار فائق السرعة في البلاد سيتم تدشينه عام 2028، ويشير التزام "بايدن" الصمت إلى عمق المأزق الذي يواجهه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
"وهانتر" محامٍ درس في جامعتي جورجتاون ويال المرموقتين وانتقل لاحقًا إلى عالم الفن، لكنه عانى من الإفراط في شرب الكحول وإدمان الكوكايين، والخميس، الماضي وجه المحقق الخاص ديفيد وايس الذي ينظر في تعاملات "هانتر" الشخصية والتجارية تهمًا عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس، تشمل تهربًا ضريبيًا بقيمة 1,4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020، وقال "وايس" في لائحة الاتهام: "أنفق المدعى عليه ملايين الدولارات على أسلوب حياة مترف في نفس الوقت الذي اختار فيه عدم دفع ضرائبه".
وبين في لائحة الاتهام أن "المتهم أنفق هذه الأموال على المخدرات والمرافقات (المومسات) والعشيقات والفنادق الفاخرة واستئجار العقارات والسيارات الفارهة والملابس وأمور أخرى ذات طبيعة شخصية... باختصار أنفق أمواله على كل شيء ما عدا ضرائبه، رغم أن دخله فاق سبعة ملايين دولار خلال الفترة ذاتها، وقام بعمليات سحب نقدي من الصراف الآلي بلغت قيمتها الاجمالية 1,6 مليون دولار، وأنفق أكثر من 680 ألفًا على نساء عدة ونحو 189 ألفًا على الترفيه للبالغين".
وفي ظل تخلفه عن منافسه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي وانشغاله بالحربين في غزة وأوكرانيا، تأتي التهم الجديدة الموجهة إلى "هانتر"، لتوفّر لخصوم "بايدن" ذخيرة إضافية للتصويب عليه، ما يعزز الاحتمالات بتأثيرها السلبي على نسب التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.