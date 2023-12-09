"يلوذ بالصمت".. هل يؤثر اتهام نجل "بايدن" بالتهرب الضريبي على حظوظه بالفوز بولاية رئاسية ثانية؟

"وهانتر" محامٍ درس في جامعتي جورجتاون ويال المرموقتين وانتقل لاحقًا إلى عالم الفن، لكنه عانى من الإفراط في شرب الكحول وإدمان الكوكايين، والخميس، الماضي وجه المحقق الخاص ديفيد وايس الذي ينظر في تعاملات "هانتر" الشخصية والتجارية تهمًا عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس، تشمل تهربًا ضريبيًا بقيمة 1,4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020، وقال "وايس" في لائحة الاتهام: "أنفق المدعى عليه ملايين الدولارات على أسلوب حياة مترف في نفس الوقت الذي اختار فيه عدم دفع ضرائبه".