فيديو طريف.. شاهد ما حدث بين قطة وإمام مسجد أثناء صلاة التراويح

وأعاد الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وأرفقه بالتعليق التالي: "قط وصلاة عباد الرحمن.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا.. العبودية لله تستوجب رحمة، ورحمة تمتد للجمادات، وليس فقط على الأرواح، سرّني هذا المشهد حيث جاء في الخبر: قط يباغت إمام مسجد أثناء صلاة التراويح في ولاية برج بوعريريج الجزائرية.. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرق وأرحم الخلق بالخلق، وعلى هذا ينبغي أن يسير المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم".