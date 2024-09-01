تسهيلاً على المراجعين.. الكويت تدرس خياراتها لـ"الدوام المسائي" في الجهات الحكومية

يستعد ديوان الخدمة المدنية في الكويت لمخاطبة الجهات الحكومية، من أجل معرفة آرائها وتلقّي اقتراحاتها، في شأن آلية عمل الجهات الحكومية في الفترة المسائية.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر مطلعة في ديوان الخدمة، أن مسؤولي الجهات الحكومية «سيضعون فور وصول كتاب الديوان إليهم، التصورات والاقتراحات التي يرون أنها تصلح لإنجاح عمل الآلية، فضلاً عن تحديد الإدارات المعنية بتقديم خدماتها للجمهور بشكلٍ مباشر؛ تمهيداً لرفع تصوراتهم واقتراحاتهم إلى الديوان ليتخذ ما يلزم بشأنها».
وأشارت المصادر إلى أن من شأن تطبيق الدوام في الفترة المسائية "أن يُسهّل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم التي يصعب عليهم إنجازُها في الفترة الصباحية"، لافتة إلى نجاح فكرة الخدمات التي يقدمها بعض الجهات في برج التحرير.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد عقد الخميس الماضي، اجتماعاً مع وكلاء وزارات 13 جهة حكومية، للتباحث حول وضع آلية العمل مساءً في هذه الجهات، بناءً على تكليف مجلس الخدمة المدنية، حيث "تمت مناقشة كيفية تقديم الخدمات الحكومية على الفترتيْن الصباحية والمسائية".