تسهيلاً على المراجعين.. الكويت تدرس خياراتها لـ"الدوام المسائي" في الجهات الحكومية

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد عقد الخميس الماضي، اجتماعاً مع وكلاء وزارات 13 جهة حكومية، للتباحث حول وضع آلية العمل مساءً في هذه الجهات، بناءً على تكليف مجلس الخدمة المدنية، حيث "تمت مناقشة كيفية تقديم الخدمات الحكومية على الفترتيْن الصباحية والمسائية".