البرازيل تُغرق حاملة طائرات محملة بنفايات سامة في مياه المحيط الأطلسي

من جهتها، حذّرت النيابة العامة الفيدرالية في البرازيل -التي حاولت وقف العملية- من تداعياتها؛ مشددة على أن حاملة الطائرات هذه تحوي في الوقت الراهن 9.6 أطنان من الأسبستوس، وهي مادة سامة قد تُسبب السرطان، فضلًا عن 644 طنًّا من الحبر ومواد أخرى خطرة.