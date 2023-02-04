البرازيل تُغرق حاملة طائرات محملة بنفايات سامة في مياه المحيط الأطلسي

أعلنت البحرية البرازيلية، أنها أغرقت في مياه المحيط الأطلسي حاملة الطائرات السابقة "فوش" الملوثة بمادة الأسبستوس والطلاء ونفايات سامة أخرى؛ بحسب ما أوردته "فرانس برس" اليوم (السبت).
وأفادت البحرية في بيان، بأن عملية الإغراق المخطط لها تمت تحت الإشراف عصر أمس الجمعة، على بُعد حوالى 350 كيلومترًا من سواحل البرازيل في منطقة يبلغ عُمقها حوالى خمسة آلاف متر.
من جهتها، حذّرت النيابة العامة الفيدرالية في البرازيل -التي حاولت وقف العملية- من تداعياتها؛ مشددة على أن حاملة الطائرات هذه تحوي في الوقت الراهن 9.6 أطنان من الأسبستوس، وهي مادة سامة قد تُسبب السرطان، فضلًا عن 644 طنًّا من الحبر ومواد أخرى خطرة.
ولفت إلى أن هناك خطرًا من وقوع أضرار جسيمة بالبيئة، خصوصًا وأن الهيكل متضرر.
وكانت حاملة الطائرات الفرنسية هذه، التي اشترتها البرازيل العام 2000؛ قد جابت لفترة طويلة البحار بحثًا عن ميناء تلجأ إليه.