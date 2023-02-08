أبرز الهزات الأرضية التي شهدتها الدول العربية

ومن بين الزلازل العديدة التي ضربت الجزائر في المئة سنة الماضية، كان زلزال مدينة بومرداس الساحلية أحد أشدها تدميراً. فالمركز الأرضي للزلزال الذي ضرب بقوة 6.8 درجة كان على بُعد 10 كيلومترات فقط من سطح الأرض، ما أدّى إلى مقتل 2266 شخصاً وإصابة 10261 آخرين.