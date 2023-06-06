سرق بيانات آلاف الموظفين.. هجوم إلكتروني يستهدف شركات وهيئات كبرى في بريطانيا

لكن زيليس لم تجد حتى الآن أي دليل على نشر المعلومات المسروقة أو استخدامها بشكل غير قانوني، والدافع وراء سرقتها غير واضح ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف لفرانس برس.