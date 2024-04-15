هل مشكلة قلب لاعب روما بسبب اللقاحات؟ عالم إيطالي يجيب

دحض عالم الأمراض المعدية الإيطالي الشهير ماتيو باسيتي، شائعات أن اللقاحات هي سبب مشاكل القلب لمدافع روما الإيطالي إيفان نديكا.
وكتب "باسيتي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": بعض السياسيين الإيطاليين، دون أي خبرة علمية، وفوق كل شيء، ومن غير معرفة التقارير الطبية، أصبحوا مهتمين بقضية لاعب روما "نديكا" من أجل إثارة الشكوك المعتادة بشأن اللقاحات.
ووصف مدير عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في جنوى، بحسب "ريا نوفوستي"، مؤلفي هذه التعليقات بأنهم "متحدثون نمطيون".
وبحسب العالم الإيطالي، فقد حدثت بالفعل حالات مماثلة في كرة القدم الإيطالية، ومن الأمثلة المأساوية الأخيرة وفاة لاعب فيورنتينا دافيدي أستوري، الذي توفي عن عمر يناهز 31 عامًا، بسبب مشاكل في القلب.
وفي وقت سابق، أفاد نادي روما لكرة القدم أن "نديكا" البالغ 24 عامًا، الذي سقط خلال مباراة فريقه ضد أودينيزي، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي بشكل مفاجئ، دخل المستشفى والآن يشعر بالتحسن.
وذكرت التقارير أن اللاعب الإيفواري خضع لعملية تخطيط القلب في الملعب، وأظهرت نتائجها إصابة اللاعب بمشاكل في القلب.