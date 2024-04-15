هل مشكلة قلب لاعب روما بسبب اللقاحات؟ عالم إيطالي يجيب

وكتب "باسيتي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": بعض السياسيين الإيطاليين، دون أي خبرة علمية، وفوق كل شيء، ومن غير معرفة التقارير الطبية، أصبحوا مهتمين بقضية لاعب روما "نديكا" من أجل إثارة الشكوك المعتادة بشأن اللقاحات.