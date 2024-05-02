مؤسّس "تويتر" يدعم مظاهرات جامعة كولومبيا المؤيدة لفلسطين

أعرب المؤسس المشارك لموقع "تويتر" جاك دورسي، اليوم الخميس، عن دعمه للمتظاهرين الداعمين لفلسطين في جامعة كولومبيا.
وشارك "دورسي" رسائل عدة على منصة "إكس" تنتقد ردّ فعل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تجاه عشرات المحتجّين، بعد طردهم من مبنى الجامعة بالقوة؛ حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
كما شارك "دورسي"، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر" في العام 2021، منشورًا للمذيع "كايل كولينسكي"، الذي قارن المتظاهرين في كولومبيا بنظرائهم الذين احتشدوا ضدّ حربي العراق وفيتنام.
وجاء في منشور "كولينسكي": "اليوم يدرك أي شخص لديه عقل فعال أنه كان صحيحًا بنسبة "100%"، وأن الحكمة التقليدية كانت خاطئة تمامًا".
وتابع: "حقيقة أن الناس لا يرون هذا هو بالضبط ما يحدث الآن هو أمر مذهل".
وعلق المؤسّس المشارك لموقع "تويتر" جاك دورسي على المنشور بالقول: "نعم".
وعلق أيضًا على مقطع "فيديو" نُشر على "إكس" يظهر الآلات الثقيلة التي نشرتها شرطة نيويورك لطرد المتظاهرين.