مؤسّس "تويتر" يدعم مظاهرات جامعة كولومبيا المؤيدة لفلسطين

كما شارك "دورسي"، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر" في العام 2021، منشورًا للمذيع "كايل كولينسكي"، الذي قارن المتظاهرين في كولومبيا بنظرائهم الذين احتشدوا ضدّ حربي العراق وفيتنام.