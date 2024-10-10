"أكثر من نصف الناخبين".. "هاريس" تتقدم على "ترامب" بين سكان الضواحي وذوي الدخل المتوسط

وخلال نفس الفترات، انتقل "ترامب" من التقدم على "بايدن" بنسبة 44% إلى 37% بين الناخبين في الأسر التي تكسب بين 50000 و100000 دولار -أي الثلث الأوسط تقريبًا من الأمة- إلى التأخر عن "هاريس" بنسبة 43% إلى 45%، وهو أيضًا تحول بنسبة تسع نقاط بعيدًا عن "ترامب"، كانت الأرقام لها هوامش خطأ تبلغ حوالي 3 نقاط مئوية.