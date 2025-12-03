دراسة: مليون طفل يموتون سنويًا بسبب قصور النمو عالميًا

وأفاد باحثون من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في واشنطن، أن عدد الوفيات المرتبطة بقصور النمو انخفض من 2.75 مليون حالة في عام 2000 إلى 880 ألف حالة في عام 2023، إلا أن الرقم لا يزال كبيرًا ويعكس تفاوتًا جغرافيًا ملحوظًا.