دراسة: مليون طفل يموتون سنويًا بسبب قصور النمو عالميًا
كشفت دراسة عالمية حديثة أن نحو مليون طفل دون سن الخامسة يموتون سنويًا بسبب مشاكل صحية ناتجة عن مرض قصور نمو الأطفال (CGF)، مما يجعله ثالث أكبر عامل خطر للوفاة والمرض في هذه الفئة العمرية، وفقًا لدراسة "العبء العالمي للأمراض 2023" المنشورة في مجلة "لانسيت لصحة الطفل والمراهقين".
وأفاد باحثون من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في واشنطن، أن عدد الوفيات المرتبطة بقصور النمو انخفض من 2.75 مليون حالة في عام 2000 إلى 880 ألف حالة في عام 2023، إلا أن الرقم لا يزال كبيرًا ويعكس تفاوتًا جغرافيًا ملحوظًا.
وبحسب ما نقله موقع "ميديكال إكسبريس"، تتحمل منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا العبء الأكبر. ففي عام 2023، سجلت أفريقيا جنوب الصحراء 618 ألف حالة وفاة، مقابل 165 ألف حالة في جنوب آسيا.
وكان نقص الوزن العامل الأكبر المساهم في وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة 12%، يليه الهزال بنسبة 9%، والتقزم بنسبة 8%. كما تشير الدراسة إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم يفوق التقديرات السابقة.
ويزيد قصور نمو الأطفال من خطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل التهابات الجهاز التنفسي السفلي، والإسهال، والملاريا، والحصبة، إذ تسبب المرض بنحو 800 ألف حالة وفاة مرتبطة بهذه الأمراض. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، نُسب إلى المرض 77% من وفيات الإسهال و65% من وفيات التهابات الجهاز التنفسي السفلي لدى الأطفال، بينما بلغت النسب في جنوب آسيا 79% و53% على التوالي.
الأسباب المعقدة والحلول الممكنة
وصف الدكتور بوبي راينر، المؤلف المشارك في الدراسة، أسباب فشل نمو الأطفال بأنها "معقدة ومتعددة"، تشمل سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، ونقص خدمات الصرف الصحي، والحروب، مؤكدًا أنه "لا توجد استراتيجية واحدة كفيلة بحل الأزمة عالميًا".
وأشار إلى أن معظم الأطفال الذين يعانون من التقزم يُظهرون علامات فشل النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياتهم، مما يبرز أهمية التدخل المبكر قبل وأثناء الحمل، مضيفًا: "بما أن عكس مسار التقزم أمر صعب، فإن الكشف المبكر والتدخل المبكر أمران بالغا الأهمية".