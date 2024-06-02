بسبب شكوك بسرقتها.. ورثة مارادونا يوقفون بيع كرته الذهبية في فرنسا

وأضاف: "مهمّتنا تنظيم المزاد في أفضل الظروف الممكنة، سواء بالنسبة للبائع أو المشترين. وهذا المناخ المثير للجدل، وهذه الشكوك، لا تسمح للخبراء بالتعامل مع هذه الجائزة بهدوء، ولم يعد من الممكن القيام بدورنا كطرف ثالث موثوق به بشكل صحيح".