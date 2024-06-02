بسبب شكوك بسرقتها.. ورثة مارادونا يوقفون بيع كرته الذهبية في فرنسا

تم تأجيل مزاد كان مقررًا أن يُجرى هذا الأسبوع على جائزة الكرة الذهبية الممنوحة للراحل "دييغو مارادونا"؛ حسبما قالت دار "أغوتيس" الفرنسية للمزادات، وذلك وسط تحقيق قضائي يبحث في احتمال إعادة بيع بضائع مسروقة؛ حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وفشل ورثة مارادونا هذا الأسبوع في إيقاف إجراء مزاد على جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في كأس العالم 1986؛ من خلال البدء في إجراء قضائي عاجل.
وقضت محكمة فرنسية بإمكانية المضيّ قدمًا في المزاد، لكن محامي ورثة مارادونا قدم استئنافًا؛ مما تسبّب في تأجيل المزاد لحين انتهاء التحقيق في احتمال إعادة بيع بضائع مسروقة.
وقال "ماكسيميليان أغوتيس" في بيان: "لطالما أثار مارادونا المشاعر، ويستمرّ هذا على الرغم من الحكم القضائي الأخير الصادر يوم الخميس، الذي رحّبنا به والذي رفض طلب الورثة بمنع البيع".
وأضاف: "مهمّتنا تنظيم المزاد في أفضل الظروف الممكنة، سواء بالنسبة للبائع أو المشترين. وهذا المناخ المثير للجدل، وهذه الشكوك، لا تسمح للخبراء بالتعامل مع هذه الجائزة بهدوء، ولم يعد من الممكن القيام بدورنا كطرف ثالث موثوق به بشكل صحيح".
ولم يتمّ بعد تحديد موعد جديد للمزاد.