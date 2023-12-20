أحيانًا يتم رصدها من الفضاء.. ما هي صواعق "العفاريت" التي ضربت أوروغواي؟

يُذكر أن "العفاريت" هي أنواع نادرة جدًّا من الصواعق، تحدث على ارتفاعات عالية جدًّا، أي في طبقة الميزوسفير والغلاف الجوي الحراري. وعلاوة على ذلك، فمن المعروف منذ زمن طويل أنها تظهر خلال عاصفة رعدية قوية جدًّا على ارتفاع يتراوح بين 50 إلى 130 كيلومترًا تقريبًا، مع العلم أن ارتفاع البرق "العادي" لا يتجاوز 16 كيلومترًا. ويصل طولها إلى 60 كيلومترًا، ويبلغ قطرها 100 كيلومتر.