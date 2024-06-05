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بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظات الأولى لحادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان.
وقد بثت فضائية "العربية" الفيديو على صفحتها على موقع "يوتيوب".
وفي الفيديو الذي التقطه شخص من نافذة منزل بالقرب من السفارة، نسمع صوت إطلاق النيران؛ فيما كان عدة أشخاص يتحركون في المكان بسرعة.
وكانت السفارة الأمريكية في لبنان، قد تعرضت لحادث إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء، ورد الجيش اللبناني على مُطلِق النار على الفور.
وقال الجيش اللبناني في بيان له صباح اليوم الأربعاء: "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر، لإطلاق نار من قِبَل شخص يحمل الجنسية السورية".
وأضاف البيان: "رد عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران؛ مما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".