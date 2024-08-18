خبير يشرح مخاطر الأجهزة الإلكترونية على نفسية الأطفال.. ويقدم البدائل الصحية

ويقول: "يمكن أن يكون البديل كتابًا مدرسيًا، ويمكن أن يكون الرسم على الورق، وكذلك يمكنه التحدث مع والديه وأقربائه وليس مع مكبرات الصوت والذكاء الاصطناعي التي تنطلق منها غالبًا كلمات بذيئة. كما يجب أن يتحرك الطفل بدلًا من الجلوس على أريكة وينظر إلى شاشة الجهاز دون حركة؛ لأنه كلما كان الطفل أكثر نشاطا، يتحسن عمل العمود الفقري. لذلك، أمام أولياء الأمور خيارات كثيرة لتكريس الوقت اللازم لأطفالهم، بدلًا من إنفاق أموالهم على الأطباء والمعالجين النفسانيين". ووفقًا له، هستيريا الطفل هي ضعف عصبي يستعرضه من الإنهاك.