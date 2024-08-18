خبير يشرح مخاطر الأجهزة الإلكترونية على نفسية الأطفال.. ويقدم البدائل الصحية

كشفت دراسة كندية أن استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية في عمر 3.5 سنة، يحفز لديهم مظاهر الغضب والهستيريا، وفي تعليقه على الدراسة يكشف أخصائي علم نفس روسي كيف تؤثر هذه الأجهزة على الصغار.
وحسب تقرير لموقع "روسيا اليوم"، يقول الدكتور ألكسندر فيودروفيتش أخصائي علم النفس: "إن أولياء الأمور يسمحون للطفل بمشاهدة أفلام الكارتون، باستخدام هذه الأجهزة الإلكترونية، كما ترسل لهم رياض الأطفال مذكرات وبيانات مختلفة".
ويضيف "فيودروفيتش": "ورغم أن بعض الأطباء يشيرون إلى أن هذه الأجهزة تسبب الإدمان، ولكن هذا لم يثبت؛ لأن الإدمان هو مكوّن كيميائي وليس نفسيًا".
ويوضح "فيودروفيتش"، أن الطفل من عمر 3 سنوات إلى بداية فترة البلوغ، تحصل لديه قفزة قوية في النشاط الحركي والهرموني والتطور الفكري، لذلك فهو لا يتحدث فقط، بل وتتطور لديه بنشاط الوظائف المعرفية، وإذا كان في البداية عرضة لبعض التغيرات الوراثية، فإن العنف الشديد يحدث لديه من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو، حيث تتغير الصور والمواقف بسرعة. وهذه جميعها عوامل مرهقة ومنهكة للطفل.
ووفقًا لـ"فيودروفيتش"، إذا كان الطفل يعاني من مشكلات ما في البداية ولكنها لم تلاحظ، فإنها ستظهر حتمًا في هذه الحالة. لذلك لا ينصح أبدًا بإعطاء هذه الأجهزة للأطفال الصغار حتى لفترة قصيرة، والأفضل إبدالها بشيء مفيد لتطوير معارفه.
ويقول: "يمكن أن يكون البديل كتابًا مدرسيًا، ويمكن أن يكون الرسم على الورق، وكذلك يمكنه التحدث مع والديه وأقربائه وليس مع مكبرات الصوت والذكاء الاصطناعي التي تنطلق منها غالبًا كلمات بذيئة. كما يجب أن يتحرك الطفل بدلًا من الجلوس على أريكة وينظر إلى شاشة الجهاز دون حركة؛ لأنه كلما كان الطفل أكثر نشاطا، يتحسن عمل العمود الفقري. لذلك، أمام أولياء الأمور خيارات كثيرة لتكريس الوقت اللازم لأطفالهم، بدلًا من إنفاق أموالهم على الأطباء والمعالجين النفسانيين". ووفقًا له، هستيريا الطفل هي ضعف عصبي يستعرضه من الإنهاك.