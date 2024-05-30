قبل الكارثة.. "ناسا" تسعى لاحتواء البركان الأخطر بالعالم

من بين جميع البراكين التي نعيش فيها، فإن "يلوستون" هو الذي يراقبه علماء البراكين عن كثب؛ حيث يمكن أن يؤدي ثورانه إلى كارثة كاملة، حتى إن وكالة "ناسا" للفضاء شاركت في الأمر؛ حيث أطلقت مشروعًا لأول مرة للتعامل مع أي ثوران مستقبلي واحتوائه.