غزة.. قصة مؤلمة لعائلة تعاني لانتشال جثامين أطفالها الثلاثة من تحت الأنقاض

والأطفال الثلاثة من بين آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد 100 يوم من الحرب؛ ما يشير إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز الرقم الذي سجلته السلطات الصحية في القطاع، الذي يبلغ نحو 24 ألفًا.