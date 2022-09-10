عقب إقلاع الطائرة.. شاهد ما حدث لامرأة نيجيرية على متن الخطوط التركية

وإثر ذلك قام طاقم الطائرة بنقلها إلى مكان مناسب واتخاذ التدابير اللازمة، وسأل قائد الطائرة إن كان هناك طبيب بين الركاب بوسعه المساعدة، وبالفعل تقدم أحد الركاب لأداء المهمة.