عقب إقلاع الطائرة.. شاهد ما حدث لامرأة نيجيرية على متن الخطوط التركية

وضعت امرأة نيجيرية مولودتها على متن طائرة تابعة للخطوط التركية خلال رحلتها من إسطنبول إلى مدينة مانشستر البريطانية.
وحسب صحيفة "نيوز ان جي آر" النيجيرية: عقب إقلاع الطائرة من مطار إسطنبول، الاثنين، داهمت آلام المخاض السيدة نويكي ايفيوما.
وإثر ذلك قام طاقم الطائرة بنقلها إلى مكان مناسب واتخاذ التدابير اللازمة، وسأل قائد الطائرة إن كان هناك طبيب بين الركاب بوسعه المساعدة، وبالفعل تقدم أحد الركاب لأداء المهمة.
ووضعت السيدة مولودتها بمساعدة طاقم الطائرة والراكب الطبيب.
وعقب ذلك قامت الطائرة بهبوط اضطراري في مطار فيينا؛ ليتم نقل السيدة وطفلتها إلى المستشفى.
وفي تصريح صحفي قال مسؤول المضيفين في الطائرة، هاكان دوغان: إنهم قاموا بما يلزم بفضل دروس الإسعافات الأولية التي تلقوها.
ولفت إلى أنهم سلموا السيدة ومولودتها إلى الأطباء في فيينا، وهما بصحة جيدة.