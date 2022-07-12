شاهد.. لحظة انفجار مركبة "سبيس إكس" أثناء تجربتها للإطلاق في تكساس

وفقدت سبيس إكس في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 أربعة نماذج أولية للسفينة الفضائية نفسها، في سلسلة من عمليات الإطلاق التجريبية على ارتفاعات عالية، عندما انتهت محاولات هبوط العودة بانفجارات، قبل أن يتمكن النموذج الأولي لستارشيب أخيرًا من القيام بهبوط آمن في مايو 2021.