تَعَرّف عليه.. صحيفة: كويتي يمنح عروسه أعلى مهر في تاريخ الكويت

ونقلت الصحيفة الكويتية عن جهات رسمية أن قيمة المهر في الكويت متباينة ومتغيرة، وتتراوح عادة بين دينار وربع مليون دينار؛ وفقًا للحالة الاجتماعية للعروسين، أو رغبتهما في تسجيل المهر في عقد الزواج من عدمه.