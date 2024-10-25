رغم تقدم ترامب باستطلاعات الرأي.. لماذا أعلن 82 من الأمريكيين الحائزين على نوبل تأييدهم لهاريس؟

وكان 23 خبيراً اقتصادياً حائزاً على جائزة نوبل، قد أعربوا، الأربعاء، عن دعمهم للسياسات الاقتصادية لهاريس، في رسالة مفتوحة، محذرين من أن السياسات الاقتصادية لترامب من شأنها أن تزيد من الدَين الوطني، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.