الشمس في السماء 85 يومًا متواصلة.. شاهد شمس منتصف الليل في صيف ألاسكا

ويضيف الموقع: أيام الصيف التي لا نهاية لها؛ تعطي معنى لمصطلح "شمس منتصف الليل"؛ في إشارة إلى ما يصل إلى 24 ساعة من ضوء الشمس في معظم أنحاء الولاية من نهاية أبريل وحتى منتصف أغسطس، مع أطول يوم في السنة وهو الانقلاب الصيفي في 21 يونيو.