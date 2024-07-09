الشمس في السماء 85 يومًا متواصلة.. شاهد شمس منتصف الليل في صيف ألاسكا

في ظاهرةٍ تستمر لمدة 85 يومًا متواصلة كل صيف، كشف فيديو "شمس منتصف الليل" المذهل، عن تواجد الشمس في سماء ولاية أمريكية طوال 24 ساعة يوميًّا.
وتحت عنوان "في صيف ألاسكا لا تُظلم أبدًا"، نشرت صفحة "نيتشر إز أميزنغ"، على موقع التواصل الاجتماعي "X"، لقطات لفيديو يتتبع ضوء الشمس الباهر معظم الوقت والخافت أحيانًا على مدار الساعة طوال اليوم.
ويقول موقع "ترافل ألاسكا": تعد ولاية ألاسكا موطنًا للعديد من الظواهر الموسمية؛ فبينما يشتهر فصل الشتاء هنا بالأضواء الشمالية، لا يوجد شيء يضاهي شمس منتصف الليل في ألاسكا في الصيف.
ويضيف الموقع: أيام الصيف التي لا نهاية لها؛ تعطي معنى لمصطلح "شمس منتصف الليل"؛ في إشارة إلى ما يصل إلى 24 ساعة من ضوء الشمس في معظم أنحاء الولاية من نهاية أبريل وحتى منتصف أغسطس، مع أطول يوم في السنة وهو الانقلاب الصيفي في 21 يونيو.
وفي مدينة أوتكيافيك، الواقعة في أقصى شمال ألاسكا، تشرق الشمس في 10 مايو ولن تغرب حتى 2 أغسطس لمدة 85 يومًا متتاليًا من بقاء الشمس فوق الأفق. فيما ترى مدينة فيربانكس 24 ساعة من ضوء النهار لمدة 70 يومًا، من منتصف مايو حتى منتصف يوليو.
وفي المجتمعات الجنوبية المركزية بالولاية، يظل ضوء النهار من 16 إلى 19 ساعة؛ وذلك من مايو إلى يوليو؛ وهو ما يعني السير لمسافات طويلة وصيد الأسماك والقيام بأعمال الزراعة وغير ذلك الكثير في الساعات المتأخرة من الليل.
ويقام مهرجان شمس منتصف الليل في منتصف يونيو؛ حيث تُعقد المسابقات والفعاليات في منتصف الليل، ومنها بطولة الكرة اللينة وسباحة الدب القطبي، والاستعراضات، كما يقدم الطعام.
وحسب "ترافل ألاسكا"؛ فإن أيام الصيف طويلة جدًّا لدرجة أن السكان المحليين يفقدون الإحساس بالوقت، لذا يكون على أي شخص النظر إلى ساعته، من أجل الذهاب إلى النوم في مرحلة ما؛ حيث يعتمد السكان وضع ستائر معتمة لحجب شمس منتصف الليل، والخلود إلى النوم.