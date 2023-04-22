الهروب الكبير ورفض النجوم.. "ماسك" الذي علق "تويتر" على حبل المشنقة!

هذه الخطوة أراد فيها "ماسك" تطبيق مبدأ "المساواة"، ومنح الجميع فرصة توثيق الحسابات، دون التمييز بين المشاهير والعامة.. هذه الخطوة اتسمت بالجرأة الكبيرة؛ لكن تَبِعاتها قد تكون "كارثية" بالنسبة لـ"ماسك" وموقعه الشهير الذي ربما يكون قد وضعه على حبل المشنقة بهذا الإجراء.