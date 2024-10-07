لغز حير العلماء لسنوات.. دراسة تكشف سر سماع مرضى الفصام أصواتًا غير موجودة في الحقيقة

لسنوات عديدة، كان يُعتقد أن الهلوسة السمعية هي نتاج خيال مفرط النشاط، وهو أمر شائع بين مرضى الفصام، لكن الدراسة الأخيرة دحضت هذه الفرضية وأوضحت أنها في الواقع عملية بيولوجية تنطوي على تفاعل معقد بين الأنظمة الحركية والحسية في الدماغ، حسبما ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع".