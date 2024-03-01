مع ارتفاع صادراتها.. الأرز الباكستاني يهدّد مكانة "الهندي" في الأسواق الخليجية

أشارت مصادر زراعية في الهند، إلى أن الأرز البسمتي الباكستاني يأخذ مكانة كبيرة في السوق السعودية ودول الخليج والعراق واليمن والولايات المتحدة، بسبب تراجع صادرات الهند من الأرز البسمتي في السنتين الأخيرتين.
ووفقاً لتقرير صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، من المتوقع أن يستمر انخفاض صادرات الأرز البسمتي من الهند خلال العام الجاري، واستمرار المنافسة الباكستانية في هذا السوق بسبب زيادة إنتاجها وصادراتها أخيراً.
وتُعد باكستان والهند المصدرين الرئيسين للأرز البسمتي طويل الحبة، وبلغت صادرات الهند 4.9 مليون طن متري عام 2023، وهو أقل من المستوى القياسي المسجّل عام 2020 عندما بلغت 5 ملايين طن.
وتشير بيانات الحكومية الهندية إلى أن صادرات الأرز أسهمت في تحقيق أرباح قياسية للهند بلغت 5.4 مليار دولار عام 2023 ومع ذلك، تتزايد الصادرات الباكستانية حالياً بأسعار أقل من الهند نظراً لزيادة الإنتاج، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها مومباي في المنافسة في الأسواق العالمية.
في الوقت نفسه، أشار رئيس جمعية مصدّري الأرز الباكستانية، إلى أن إجمالي صادرات الأرز في باكستان قد يقفز إلى 5 ملايين طن في السنة المالية 2023 / 2024، مقارنة بـ 3.7 مليون طن في العام السابق.