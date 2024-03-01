مع ارتفاع صادراتها.. الأرز الباكستاني يهدّد مكانة "الهندي" في الأسواق الخليجية

وتشير بيانات الحكومية الهندية إلى أن صادرات الأرز أسهمت في تحقيق أرباح قياسية للهند بلغت 5.4 مليار دولار عام 2023 ومع ذلك، تتزايد الصادرات الباكستانية حالياً بأسعار أقل من الهند نظراً لزيادة الإنتاج، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها مومباي في المنافسة في الأسواق العالمية.