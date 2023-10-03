بالفيديو.. سقوط حافلة من فوق جسر قرب فينيسيا يودي بحياة 21 شخصًا

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث من بينهم طفلان، بينما أصيب عدد يتراوح بين 4 و5 أشخاص.