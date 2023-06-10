بالفيديو.. صدّام رفض المهدئات عند شنقه أو وضع كيس على رأسه

كما كشف أن عدد عُقَد حبل المشنقة، كانت نفس عدد الصواريخ التي ضربها صدام على إسرائيل.

أما عن التشكيك في موته شنقًا، فرأى الدليمي "أن عملية إعدامه كانت غوغائية بلا شك وتتجاوز الشنق".

كذلك أوضح أن ضابطيْن من المخابرات الإيرانية حَضَرا عملية تنفيذ الإعدام، وكأنها رسالة بأن طهران هي من أعدمته؛ وفق تفسيره.