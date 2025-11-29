إشعاعات كونية تربك الطيران الياباني.. إلغاء نحو 80 رحلة لـ”A320”

وتشير التقارير إلى أن هذا النظام في طرازات A320neo قد يتأثر بظاهرة نادرة تُعرف بـ “الاضطراب الناجم عن حدث مفرد” (Single Event Upset)، وهي خلل يحدث عند اختراق جزيئات عالية الطاقة – مصدرها الأشعة الشمسية أو الكونية – للرقائق الإلكترونية، ما قد يؤدي نظرياً إلى إرسال أوامر غير صحيحة لأسطح التحكم بالطائرة.