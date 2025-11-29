إشعاعات كونية تربك الطيران الياباني.. إلغاء نحو 80 رحلة لـ”A320”

شهدت حركة الطيران الداخلي في اليابان حالة استنفار مفاجئة، اليوم، بعد أن ألغت شركات طيران كبرى عشرات الرحلات استجابة لتوجيهات فنية عاجلة تتعلق بسلامة طائرات من طراز إيرباص A320، إثر مخاوف مرتبطة بتأثيرات الإشعاع الكوني على أحد أنظمة التحكم الإلكترونية.
في التفاصيل، كانت شركة أول نيبون إيرويز (ANA) الأكثر تأثراً، بعدما ألغت 65 رحلة داخلية نتيجة تحديثات مطلوبة بشكل فوري، ما أربك خطط سفر عدد كبير من المسافرين في عطلة نهاية الأسبوع.
وامتد الإجراء إلى شركة جيت ستار اليابان منخفضة التكلفة، التي أعلنت إلغاء 14 رحلة إضافية، ليرتفع إجمالي الرحلات المعطلة إلى نحو 80 رحلة.
وبحسب معلومات فنية، فإن المشكلة لا تتعلق بأي عطل ميكانيكي، بل بتوجيه من شركة إيرباص والمشرعين الدوليين بإجراء تحديث إلزامي لبرمجيات نظام التحكم في الطيران المعروف باسم ELAC – Elevator and Aileron Computer.
وتشير التقارير إلى أن هذا النظام في طرازات A320neo قد يتأثر بظاهرة نادرة تُعرف بـ “الاضطراب الناجم عن حدث مفرد” (Single Event Upset)، وهي خلل يحدث عند اختراق جزيئات عالية الطاقة – مصدرها الأشعة الشمسية أو الكونية – للرقائق الإلكترونية، ما قد يؤدي نظرياً إلى إرسال أوامر غير صحيحة لأسطح التحكم بالطائرة.
وأكدت الجهات الفنية أن احتمالية حدوث هذا الخلل تبقى منخفضة جداً، إلا أن التعليمات نصّت على إجراء التحديث بشكل فوري لضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية