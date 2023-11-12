نفاد الوقود بمستشفيات غزة.. وهذه الحالات هي "الأقرب للموت"

ونظرًا لكثرة المصابين؛ فإن بعض المرضى يفترشون الأرض، والأطباء يُجرون عمليات جراحية في الممرات، وهم في حالة شديدة من الإرهاق نتيجة تكدس الأعداد، بتعبير المتحدثة؛ مطالبة بالتحرك الفوري لوقف القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع الذي تَسبب كذلك في خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، منها مستشفيات تديرها منظمة "أطباء بلا حدود".