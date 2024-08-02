فرنسا تعلن إحباط مخططات لأعمال عنف خلال أولمبياد باريس

وخلال تفقده قوات الأمن في مركز شرطة "لا بلين سان دوني" شمال شرق باريس، اليوم، أشاد دارمانين بانخفاض معدل الجنح المرتكبة منذ بداية العام في فرنسا، وخاصة في ضواحي باريس، وتحديدا منذ بداية الألعاب الأولمبية، مشيراً إلى توقيف 200 شخص؛ من بينهم 180 رهن الحبس الاحتياطي في الأيام الأخيرة.