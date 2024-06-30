هل دبّر الرئيس البوليفي "انقلابًا ضد نفسه"؟.. مفاجأة يفجرها قائد الجيش المعتقل

لكن الكتلة الحاكمة في البرلمان، حزب الحركة نحو الاشتراكية، دافع عن الرئيس. وقالت البرلمانية بالحزب، ديزي شوك، لصحيفة "الغارديان"، إن الانقلاب "كان من الممكن أن ينجح لولا الموقف الذي اتخذه الرئيس والوزراء والمجتمع البوليفي بشكل عام، والتنصل الفوري منه".