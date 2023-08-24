فلكي أردني: ظهور نجم "سهيل" يبشر بقرب انكسار حر الصيف

وأوضح، أن نجم سهيل ينقسم إلى 4 منازل، تبدأ "بالطرفة" ومدتها 13 يومًا، ويصبح الجو لطيفًا في الليل مع بقاء الحرارة في ساعات النهار، ثم "الجبهة" وتمتد 13 يومًا وهي أول نجوم "الخريف"، ويبرد الليل ويتحسن الطقس نهارًا، تليها "الزيرة" وهي الشعر المحيط برأس الأسد ومدتها 13 يومًا، وفيها تزداد برودة الليل إلى درجة يُنصح بعدم النوم تحت أديم السماء، ثم "الصرفة" وهي آخر نجوم "سهيل" وتمتد 13 يومًا وسميت بذلك لانصراف الحر عند طلوعها.