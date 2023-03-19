طرَق باب المنزل وباغته.. تمساح ضخم يهاجم رجلًا أمريكيًّا ويسبب له عدة إصابات

تَعرض رجل أمريكي يعيش في ولاية فلوريدا، لموقف لا يحسد عليه عندما كان جالسًا في منزله يشاهد التلفزيون، وسمع صوت شيء اصطدم بالباب الرئيسي لمنزله.
وذكر سكوت هولينغسورث (56 عامًا) الذي يعيش بمدينة دايتونا بيتش بفلوريدا، أنه بعدما سمع الصوت قفز من مكانه واتجه إلى الباب، وما كاد يخرج الرجل من باب منزله حتى باغته تمساح راح يعض إحدى ساقيه.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد نُقل "سكوت" إلى المستشفى؛ حيث تلقى العلاج من إصابات قالت وسائل إعلام محلية إنها لم تهدد حياته.
وقالت السلطات المعنية بالحياة البرية إنها أرسلت صيادًا إلى المنزل من أجل القبض على التمساح وقتله، لافتة إلى أن طوله 2.7 متر.
وتعد ولاية فلوريدا موطنًا لنحو 1.3 مليون تمساح، تنتشر في مقاطعاتها الـ67.
وتذكر السلطات أنها تقتل "بشكل روتيني التماسيح المزعجة"، التي يبلغ طولها نحو 1.2 متر أو أكثر لكونها تهدد حياة البشر.