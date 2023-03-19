طرَق باب المنزل وباغته.. تمساح ضخم يهاجم رجلًا أمريكيًّا ويسبب له عدة إصابات

وذكر سكوت هولينغسورث (56 عامًا) الذي يعيش بمدينة دايتونا بيتش بفلوريدا، أنه بعدما سمع الصوت قفز من مكانه واتجه إلى الباب، وما كاد يخرج الرجل من باب منزله حتى باغته تمساح راح يعض إحدى ساقيه.